“ميدياثون الحج والعمرة” يختتم أعماله

اختتم ميدياثون الحج والعمرة الذي تنظمه وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، آخر أيامه الحضورية، بعنوان: “يوم الماراثون”، والذي جرى فيه استعراض مشروعات المتنافسين فيه على مدى فترتين، تخللها العديد من الأسئلة والاستفسارات، في مكتبة الملك فهد الوطنية.
من جانبه استعرض أمين لجنة التحكيم بمشروع “ميدياثون” عبدالله السماعيل معايير التحكيم، والمشاريع المتأهلة من مسار صناعة المحتوى الإبداعي، وهي المسارات الثلاثة الرئيسة: “منصة الشباب”، و”مشاعِر Ai”، و”إسعاف الحدث”، و”منصة رحلة الحاج”، و”الإعلامي الذكي”، و”مركز التغطية المتكامل”، و”شطرٌ طاهر”، و”مهوى”، و”إعلاميكو”، و”وِصَال: تبادل الإبداع”.
وفي مسار اللغات والترجمة، جرى استعراض المشاريع المتأهلة التالية: “Palmi”، و”منصة ألسُن”، و”ترجمان ضيوف الرحمن”، و”Mubeen”، و”منصة تعاونية للترجمة”، و”الصحفي الحاج”، و”لغة الحج”، “لانكول – LanCul”، و”6 لغات”، و”تلاقي”.
وفي مسار الخدمات والتسهيلات الإعلامية، جرى طرح المشاريع المتأهلة التالية: “سبيسز | Spaces”، و”خندمة”، و”منصة معاون الإلكترونية”، و”مِنَصةُ بَدّعْ”، و”Rushes dock”، و”مُعِد”، و”الاستوديو المتنقل”، و”يُسر”، و”منصة داعم”.وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن الحدث سيستعرض نتائجه الختامية يوم الاثنين المقبل في مساراته الرئيسة، حيث سيتم تتويج 3 مشاريع من مسار “صناعة المحتوى الإبداعي”، و3 مشاريع من مسار “الخدمات والتسهيلات الإعلامية”، إضافة لـ 3 مشاريع من مسار “اللغات والترجمة”، والذي يهدف إلى تطوير مشروعات تُعزز من مستوى تقديم رحلة الحاج والمعتمر إعلاميًا بعدة لغات.