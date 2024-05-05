الإيرادات تقفز بأرباح “تداول” 122%

ارتفعت أرباح شركة مجموعة “تداول” القابضة، التي تعمل بمجال إدارة آليات تداول الأوراق المالية، بنسبة 122% إلى 201.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بـ90.8 مليون خلال نفس الفترة من عام 2023.
وبحسب بيان للشركة، فقد ارتفعت أرباح تداول بنسبة 119.5% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 91.8 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.
وأوضحت “تداول” أن سبب ارتفاع الأرباح مقارنة بالربع الأول 2023، يعود إلى تحقيق الشركة إيرادات تشغيلية بلغت 387.6 مليون ريال بالربع الأول 2024م، مقارنة مع 224.3 مليون بالربع المماثل من العام السابق، بارتفاع نسبته 72.8%.
وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في الإيرادات التشغيلية إلى ارتفاع إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة ارتفاع قيم التداول بنسبة 113.3%، إلى جانب ارتفاع إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 49.5%.
وأشارت الشركة إلى أن المصاريف التشغيلية بلغت 195.4 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024م، مقارنة مع 160.0 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 22.1%.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن الارتفاع في المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى توحيد البيانات المالية لشركة شبكة مباشر المالية، اعتبارًا من 7 مايو 2023م، بعد الاستحواذ على حصة 51%، إلى جانب الزيادة في تكاليف القوى العاملة بسبب الزيادة في عدد الموظفين وفقًا لخطة المجموعة، وزيادة تكاليف صيانة الأنظمة.
وعزت الشركة سبب ارتفاع أرباح الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الناتج عن ارتفاع إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة ارتفاع قيم التداول بنسبة 65.6%، إلى جانب زيادة إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 23.9%.