المملكة تدعو الكويت لعضوية المنظمة العالمية للمياه

دعت المملكة، دولة الكويت، للانضمام إلى عضوية المنظمة العالمية للمياه التي يقع مقرها بالرياض.
جاء ذلك في رسالة خطية من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تضمنت الدعوة، وتسلمها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، وذلك بحضور كبار المسؤولين بالدولة.
والمنظمة العالمية للمياه بالرياض، أعلن تأسيسها الأمير محمد بن سلمان في سبتمبر 2023، بهدف حماية الأمن المائي، على اعتبار أن المياه جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والدولي. وفق “أخبار 24”.
وتعمل المنظمة على تحقيق أهدافها مع الدول التي تواجه تحدياتٍ في قطاع المياه، وتولي المشروعات المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، بالإضافة إلى الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه، نظراً لتوقعات تضاعف الطلب العالمي على المياه بحلول 2050؛ نتيجةً لوصول عدد سكان العالم إلى 9.8 مليار نسمة، وفق التقديرات العالمية.