101 مليون ريال أرباح “نادك” بالربع الأول

ارتفع صافي أرباح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” خلال الربع الأول من 2024، إلى 101 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح بلغ 37.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 168.8%.
وكشفت الشركة في بيان لها على “تداول” أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع إيرادات الشركة للربع الحالي إلى 857 مليون ريال بنسبة 14.43٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 6.02٪، بالإضافة إلى مبيعات قطاع البروتين الجديد خلال الربع الحالي بقيمة 48.82 مليون ريال بنسبة قدرها 6.5% من إجمالي إيرادات الربع المماثل من العام السابق.
وأوضحت أن إجمالي ربح الشركة في الربع الحالي بلغ 322 مليون ريال مقابل ربح 278 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق نتيجة لارتفاع الإيرادات، وانخفاض نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 0.51٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في المبيعات وانخفاض أسعار الأعلاف الحيوانية. وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى بلغت حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2024م، 3.6 مليار ريال مقابل 1.3 مليار ريال كما في 31 مارس 2023م بزيادة قدرها 177.19٪ ويرجع ذلك بسبب رئيسي إلى إصدار الأسهم الجديدة خلال الربع الرابع من عام 2024 من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية، فيما بلغت ربحية السهم للربع الحالي 0.34 ريال مقارنة بربحية السهم 0.24 ريال للربع المماثل من العام السابق.