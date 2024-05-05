“بوَعْينا نصل آمنين”.. فعّالية للالتزام بأنظمة المرور

أطلقت الإدارة العامة للمرور، فعاليات أسبوع المرور العربي 2024 في جميع مناطق المملكة، تحت شعار “بوَعْينا نصل آمنين”، والتي تستعرض آلية تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة 50%.
وتحث الفعّالية، التي تأتي إنفاذًا لقرارات وزراء الداخلية العرب، مستخدمي الطريق على الالتزام بتطبيق نظام المرور، وتعزيز دورهم في السلامة المرورية، بالإضافة إلى استعراضها المادة 75 من النظام.
ودعا مدير عامّ الإدارة العامة للمرور اللواء مهندس علي بن محسن الزهراني، إلى الالتزام بقواعد السير، بما يحقق متطلبات السلامة المرورية، وحفظ الحقوق والأرواح والممتلكات، فضلًا عن الحد من السلوكيات الخاطئة على الطرق العامة داخل المدن وخارجها. وفق “أخبار 24”.