الخُبر تشهد أول لقاءات “مقهى العمارة والتصميم”

سلّط أول لقاءات “مقهى العمارة والتصميم” الذي نظمته هيئة فنون العمارة والتصميم، الضوء على مفاهيم ومنهجيات التصميم في الحياة اليومية، وأثرها الإيجابي على المجتمع، ودور التصميم في تعزيز جودة الحياة.
وناقش عدد من المتحدثين والخبراء خلال اللقاء الذي أُقيم في مدينة الخبر احتفاءً باليوم العالمي للتصميم، أبرز العوامل المؤثرة في نجاح التصميم، وأفضل الأساليب لمواكبة الذكاء الاصطناعي وتعزيز مفهوم الابتكار، وأبرز الفرص والتحديات التي تواجه مجتمع التصميم.
كما سلّط المتحدثون الضوء على أهم أدوار المصمم داخل منظومة الحياة، وأبرز الممارسات، واستعراض آلية إبراز الجهود والمخرجات الإبداعية للمصممين، وفرص التمكين التي يشهدها القطاع سواء للأفراد أم المؤسسات تزامنًا مع المشاريع الطموحة التي تشهدها المملكة. وفق “أخبار 24”.
ويهدف المقهى إلى إثراء القطاع والمنتسبين له بأسلوب وطابع يحفز تبادل المعرفة، وتحفيز النقاش والتفكير الإبداعي، حيث يتناول في كل نسخة موضوعات مختلفة تهم القطاع والمنتسبين له من مختلف المسارات، من طلاب، وممارسين، وأكاديميين، ومختصين.