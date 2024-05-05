نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أنامل طلبة عسير تُوثِّق موسم “الجاكرندا”
05/05/2024   11:58 م

أنامل طلبة عسير تُوثِّق موسم “الجاكرندا”

+ = -
40

وثقت أنامل أكثر من 60 طالبا وطالبة بتعليم عسير جمال موسم “الجاكرندا” بنحو 100 تحفة فنية، في شارع الفن بمدينة أبها.

وجرى تنظيم هذه الفعالية بالتزامن مع إطلاق هُوِيّة عسير السياحية، وشهدت مشاركة فاعلة من قِبل فئات المجتمع التعليمي والمحلي، بحضور قيادات التعليم في المنطقة.

وأوضح مدير عامّ التعليم في المنطقة فهد عقالا أن الفعالية انطلقت اليوم تحت شعار: “ذائقة سمت، وأنامل أبدعت، ولوحات تشكلت”، وتهدف إلى توثيق أعمال الطلاب والطالبات الفنية من خلال تعريفهم بِهُوِيَّة عسير السياحية (عسير تهوّل) من خلال المشاركة بأعمال فنية وإبداعية في موسم أزهار الجاكرندا.

وتأتي في إطار المبادرات والمشاركات المجتمعية التي ينفذها تعليم عسير والتي تُعنَى بالذائقة الجمالية‬⁩، والتفاعل المجتمعي بين مؤسسات التعليم والمكان والإنسان في المنطقة.

توثيق أعمال الطلاب والطالبات الفنية

توثيق أعمال الطلاب والطالبات الفنية

توثيق أعمال الطلاب والطالبات الفنية

توثيق أعمال الطلاب والطالبات الفنية

وفق “أخبار 24”.

أنامل طلبة عسير تُوثِّق موسم “الجاكرندا”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885297639.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com