أنامل طلبة عسير تُوثِّق موسم “الجاكرندا”

وثقت أنامل أكثر من 60 طالبا وطالبة بتعليم عسير جمال موسم “الجاكرندا” بنحو 100 تحفة فنية، في شارع الفن بمدينة أبها.
وجرى تنظيم هذه الفعالية بالتزامن مع إطلاق هُوِيّة عسير السياحية، وشهدت مشاركة فاعلة من قِبل فئات المجتمع التعليمي والمحلي، بحضور قيادات التعليم في المنطقة.
وأوضح مدير عامّ التعليم في المنطقة فهد عقالا أن الفعالية انطلقت اليوم تحت شعار: “ذائقة سمت، وأنامل أبدعت، ولوحات تشكلت”، وتهدف إلى توثيق أعمال الطلاب والطالبات الفنية من خلال تعريفهم بِهُوِيَّة عسير السياحية (عسير تهوّل) من خلال المشاركة بأعمال فنية وإبداعية في موسم أزهار الجاكرندا.
وتأتي في إطار المبادرات والمشاركات المجتمعية التي ينفذها تعليم عسير والتي تُعنَى بالذائقة الجمالية، والتفاعل المجتمعي بين مؤسسات التعليم والمكان والإنسان في المنطقة.
وفق “أخبار 24”.