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جديد المحليات > الصمعاني: مرحلة جديدة من تطوير قضاء التنفيذ
05/05/2024   11:58 م

الصمعاني: مرحلة جديدة من تطوير قضاء التنفيذ

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أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تطور قطاع التنفيذ وكفاءة كوادره، على نحوٍ يستدعي الانتقال إلى قضاء تنفيذ أكثر تطوُّرًا وجودة وسرعة ودقة.

وأشار “الصمعاني”، خلال لقائه رؤساء محاكم التنفيذ في الرياض، إلى دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعم وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للقطاع العدلي.

وأوضح أن كل هذا التطور ينعكس على تعزيز بيئة الأعمال والممكنات الاقتصادية في المملكة وفق رؤية المملكة 2030، ويدعم تقديم خدمات تنفيذ بجودة وكفاءة، مشدداً على الدور الرقابي لرئيس المحكمة، وأهمية استقبال شكاوى المستفيدين والسعي لحلها.

شدد وزير العدل على الدور الرقابي لرئيس المحكمة

شدد وزير العدل على الدور الرقابي لرئيس المحكمة

شدد وزير العدل على الدور الرقابي لرئيس المحكمة

وفق “أخبار 24”.

الصمعاني: مرحلة جديدة من تطوير قضاء التنفيذ

جديد المحليات
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