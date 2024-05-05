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05/05/2024   11:58 م

اكتشاف الرابط بين النظام الغذائي والسرطان

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24

ساعدت آلية جديدة لتعطيل الجينات التي تمنع تكوين الأورام، في تفسير سبب ارتباط خطر الإصابة بالسرطان بنظام غذائي غير صحي، أو حالات استقلابية غير مُدارة مثل مرض السكري.

وذهبت دراسة حديثة أُجريت بمعهد علوم السرطان في سنغافورة (CSI)، إلى أن التغيرات في استقلاب الغلوكوز يمكن أن تساعد في نمو السرطان، وذلك عن طريق التعطيل المؤقت لجين يحمل اسم “BRCA2” الذي يعمل على الوقاية من الأورام.

واعتمدت نتائج الدراسة المنشورة بمجلة “Cell” العلمية، على فحص الأشخاص الذين ورثوا نسخة معيبة من الجين، حيث وجدت أن خلاياهم أكثر حساسية لمركب ميثيل جليوكسال (MGO)، الذي يتم إنتاجه عندما تقوم الخلايا بتكسير الغلوكوز للحصول على الطاقة في عملية تحلل السكر المسؤولة عن توليد 90% من المركب. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن مركب “MGO”، يمكنه تعطيل وظائف تثبيط الورم مؤقتًا، مما يؤدي إلى طفرات مرتبطة بتطور السرطان، حيث يمكن ملاحظة هذا التأثير في الخلايا غير السرطانية، وكذلك في عينات الأنسجة المشتقة من المريض.

اكتشاف الرابط بين النظام الغذائي والسرطان

طب وتداوي
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