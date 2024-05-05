في الجوهرة.. الأهلي يبحث عن فوز غائب أمام الهلال منذ 2020

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”، الاثنين، كلاسيكو الأهلي والهلال المؤجل من الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويستقبل الأهلي ضيفه الهلال بحثًا عن فوز يحسم به بنسبة كبيرة للغاية المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال آسيا، حيث يحل الفريق ثالثًا برصيد 55 نقطة بفارق 4 نقاط عن التعاون و5 نقاط عن الاتحاد واللذين لعبا مباراة أكثر عن الأهلي.
في المقابل يأمل الهلال في مواصلة سلسلة انتصاراته القياسية في دوري روشن والتي وصلت إلى 22 فوزًا متتاليًا ليغرد الهلال في الصدارة برصيد 83 نقطة.
ويسعى الهلال لإعادة فارق الـ12 نقطة بينه وبين ملاحقه النصر قبل 4 جولات من النهاية، وهو ما يعني أنه سيكون في حاجة لنقطة وحيدة فقط في مبارياته الأربع المتبقية لحسم لقب الدوري رسميًا. وفق “سبورت 24”.
وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في أكتوبر الماضي حسمه الهلال بالفوز 3-1.
ولم يتمكن الأهلي من الفوز على الهلال منذ قرابة 4 سنوات وتحديدًا في 20 أغسطس 2020 عندما فاز الأهلي بنتيجة 2-1 في الجوهرة المشعة، واللافت أنه كان آخر لقاء أقيم بين الفريقين على هذا الملعب قبل مواجهتهما الاثنين.