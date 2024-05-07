وزير الدفاع يرعى تخريج طلبة الدفاع الجوي

رعى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، حفل تخريج الدفعة 21 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي في مقر الكلية بالطائف.
وكان في استقبال وزير الدفاع لدى وصوله مقر الكلية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اللواء الركن محمد بن علي البلوي.
وألقى قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، كلمة أعرب فيها عن تشرفه بالوقوف أمام وزير الدفاع، وعن تقديره لتشريف سموه حفل تخريج الدفعة (21) من طلبة الكلية، وعبّر فيها عن نعمة الانتماء إلى هذا الوطن العظيم بتاريخه المجيد وحاضره الزاهي ومستقبله الواعد وقيادته الحكيمة، موصيًا الخريجين بتقوى الله في السر والعلن والجد والمثابرة.
وأشار إلى أن من بين الخريجين طلبة من مملكة البحرين، والجمهورية اليمنية، وجمهورية السودان، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، بعد ذلك جرى العرض العسكري وألقى الطلبة نشيد الكلية، وسُلّمت راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرَّم وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، وتسلَّم سموه هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة. وفق “أخبار 24”.
عقب ذلك، تقلّد الخريجون رتبهم العسكرية، وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي، والتقطت الصور التذكارية مع الخريجين.
حضر الحفل محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، ونائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة، وأولياء أمور الخريجين.