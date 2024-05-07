الشمري يبدع في “رسم الأنمي”

أبدع الفنان الموهوب “فايز الشمري” من خلال لوحاته الفنية ومهارته في رسم الأنمي، فقد أتقن رسم مختلف الشخصيات الشهيرة بكل تفاصيلها وعناصرها، وحاكى حقبة زمنية ماضية ترتبط بذكريات الكثيرين منذ السبعينيات الميلادية وحتى اليوم، وقد استثمر وقت فراغه خلال جائحة كورونا لتطوير موهبته، وأصبحت لوحاته تعبيرًا عن شغفه وابتكاره.
وبدأ فايز موهبته برسم اللوحات باستخدام قلم الرصاص والأكريليك على الورق وكانت أولى إبداعاته “رسمة الفخار” على ورقة A4، وقد شعر أنها كانت رسمة متكاملة ومن ثم، قام برسم لوحة أخرى بأبعاد 60 × 40 سم، استخدم فيها أدوات الأكريليك والفرش الخاصة بهذا النوع من الفن واستعملها في تجميل الجدران، وتستغرق بعض رسوماته ساعات، في حين أن بعضها الآخر يستغرق أيامًا لإتمامها فيما تلعب الجودة والتفاصيل المعقدة دورًا مهمًا في تحديد مدى طول أو قصر مدة الرسم. وفق “أخبار 24”.
واستطاع صقل هذه الموهبة المكتشفة بمساعدة الأهل وبعض المعلمين الذين لاحظوا هذه الموهبة وحثوه على تنميتها، بالإضافة لمتابعته لعدد من البرامج الخاصة بهذا النوع من الرسم.
وتتميز رسومات الأنمي في لوحاته بألوانها الصارخة وتفاصيلها الدقيقة، وكونها تستهوي جميع الأعمار فيما يطمح الشمري إلى إتقان الرسم وتوجيه المهتمين بهذا الفن من خلال فتح مركز تدريب والمشاركة في المعارض الفنية.