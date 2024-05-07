“إثراء” يدعم 15 فيلمًا سعوديًا

أعلن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، دعم 15 فيلمًا سعوديًا، ضمن الأفلام المتأهلة في برنامج إثراء الأفلام التي أعلنها المركز في العام الماضي، فيما جاء الإعلان على هامش الدورة العاشرة لمهرجان أفلام السعودية الذي يقام حاليًا في مقر المركز.
ويلعب “إثراء” دورًا رائدًا في دعم صناعة السينما في المملكة من خلال رعاية المواهب وتعزيز المحتوى السينمائي من خلال توفير فرص التمويل، عبر برنامج إثراء الأفلام الذي يسلط الضوء على القصص السعودية الأصيلة واكتشاف صنّاع الأفلام المحليين ورواة القصص بهدف عرض أفلامهم على منصات محلية وعالمية، عبر مسار دعم الأفلام والذي يعنى بتمويل الأفلام القصيرة والروائية سواءً في مرحلة الإنتاج أو مرحلة ما بعد الإنتاج، ومسار إنتاج الأفلام والذي يعنى بإنتاج أفلام طويلة لمشاريع بمستوى عالمي.
من جانبة قال رئيس قسم السينما في مركز إثراء ماجد سمان: “نحن متحمسون للغاية للأفلام الفائزة في هذه الدورة، ولمسنا تنوعا واسعا يشمل الأفلام القصيرة والوثائقية والروائية ذات المفاهيم الجذابة التي تنذر بصناعة واعدة لقطاع الأفلام السعودية، حيث يفخر إثراء بلعب دور فعال في وضع المواهب السعودية في مكانها الصحيح في هذه الصناعة ودعمها للوصول للعالمية”.
وتنوعت الأفلام التي تم اختيارها ودعمها ما بين أفلام روائية طويلة وقصيرة وهي كالتالي: مفاتيح، أمي، غرق، هجرة، أستاذي العزيز، مهجور، إرتزاز، كادي عند أمنا حواء، مرزوق، شكوك، روج، صراع الهامد، ميرا, ميرا, ميرا، أنا سيلا، ولد بدرية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن برنامج إثراء الأفلام قدم على مدى 6 سنوات، مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى توفير منصات لمنتجي الأفلام، وتعزيز معايير التميز في صناعة الأفلام وتمكين المواهب الجديدة. كما يستضيف البرنامج العديد من ورش العمل والندوات في مجال التمثيل والإنتاج والكتابة والإخراج، وغيرها مما يساهم في دفع عجلة الصناعة السينمائية بالمملكة كصناعة واعدة.
يذكر أن البرنامج أنتج 23 فيلمًا سعوديًا، تم عرضها في 90 مهرجانًا سينمائيًا وفازت بـ 30 جائزة، بما في ذلك فيلم “هجّان” الذي فاز مؤخرًا بثلاث جوائز في مهرجان الخليج السينمائي كأفضل فيلم طويل وأفضل ممثل وأفضل تصوير سينمائي.