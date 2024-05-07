كعكي يعلن رحيله عن الاتحاد ويدعم لؤي ناظر

أعلن أحمد عصام كعكي، نائب رئيس نادي الاتحاد رحيله عن منصبه، ودعمه في انتخابات “العميد” للؤي ناظر.
وكتب أحمد كعكي عبر حسابه بـ “إكس” : “تشرّفت بخدمة الكيان الاتحادي قادماً من مدرجه الكبير، والذي أفتخر بأن أعود إليه مجدّداً بعد أكثر من عشر سنوات خدمت فيها عميد الأندية من عدة مواقع، وخلال عمل مجلس إدارتنا لم نراهن على إمكانياتنا وتجربتنا وطموحنا وما قدّمناه من دعم بل رهنا نجاحنا بعد الله بموقف ووقفة جماهير الذهب خلف ناديها”.
وأضاف: “فما تحقق من نجاح يُحسب لهم في المقام الأول، والخطأ نحن نتحمّله أمضينا معاً (إدارةً وجمهوراً) أربع سنوات ملحمية بما تعنيه الكلمة؛ صفاً واحداً.. قلباً واحداً.. تتوجت بعودة نادينا العريق بطلاً للدوري بعد سنوات طويلة، وبطل السوبر، ثم مضينا نكرر مجد المشاركة في كأس العالم للأندية ونفتخر بكم وبكل ما تحقق معكم”. وفق “سبورت 24”.
وأتم: “أعتز اليوم بعد ترجلنا من مواقعنا بمنح كافة الأصوات التي أملكها من خلال الجمعية العمومية للمرشح لرئاسة نادينا أخي لؤي ناظر، متمنياً له ولاتحادنا مزيداً من النجاح والاستقرار، جمهور نادينا الحبيب: عبارات الشكر لا توفيكم.. أستودعكم الله”.