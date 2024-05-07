الاتفاق يواصل استعداداته لمواجهة الاتحاد

صل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته، تحت قيادة مديره الفني ستيفين جيرارد، مساء اليوم الثلاثاء على ملعبه “موطن الفرسان”.
تأتي استعدادات فارس الدهناء تحضيراً لمواجهة مضيفه الاتحاد، المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ31 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.
وكان التدريب قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية في قاعة المحاضرات، ثم التمارين الوقائية في الصالة الرياضية، قبل أن ينتقل الفريق إلى الملعب حيث الإحماء ثم تحدي السرعات من خلال مجموعتين بعد ذلك تحدي الاستحواذ على الكرة حيث تمكن الفريق الأصفر من الفوز بالتحدي. وفق “سبورت 24”.
بعد ذلك تركز التدريب على الجانب التكتيكي بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، وذلك عبر عدة محطات، قبل أن يُختتم التدريب بمناورة تكتيكية.