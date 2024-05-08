إزالة 966 سيارة تالفة لتحسين المشهد البصري بمكة

أبلغت الإدارة العامة للرقابة والامتثال بأمانة العاصمة المقدسة، أن عدد السيارات والهياكل التي تم رفعها خلال الأسبوع الماضي بلغ 966 سيارة وهيكلاً، وتم نقل 205 من تلك السيارات من قبل أصحابها، في حين تم نقل أكثر من 700 سيارة عن طريق البلديات إلى مواقف حجز السيارات، وذلك بعد أن باتت تشكل خطرًا لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية ومضايقة المارة وتشويه للمظهر العام.
وقامت أمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة ذراعها الاستثمارية شركة البلد الأمين، بإزالة الهياكل والمركبات التالفة والسيارات الخربة والمهملة المنتشرة في بعض الأحياء ومجمعات الورش، بمختلف نواحي مكة المكرمة، وذلك في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على البيئة، وإزالة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالشوارع والأحياء والمخططات السكنية.
وناشدت الأمانة أصحاب السيارات المهملة والتالفة بضرورة سرعة التجاوب برفع سياراتهم، داعيةً الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عن المخالفات التي تشكل خطرًا على البيئة وخدشًا للمظهر العام، وذلك من خلال مركز البلاغات الموحد (940) أو عبر قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن اللجان والفرق الميدانية التابعة للبلديات الفرعية مستمرة في حصر تلك السيارات والهياكل الخربة، مؤكدةً مواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالبيئة والتصدي لكل أشكال التشوه البصري، وذلك حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة التي قد يترتب عليها العديد من الأضرار الصحية والبيئية والأمنية.