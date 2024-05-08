16 ألف موظف يتأهبون لاستقبال الحجاج بمطار “المؤسس”

تأهبت جميع المرافق والصالات الثلاث بمطار الملك عبدالعزيز الدولي لخدمة ما يقارب 1.2 مليون حاج خلال موسم حج العام الجاري 1445هـ، من خلال أكثر من 411 منصة لإنهاء إجراءات الجوازات، و440 منصة لقبول الأمتعة، و 16 ألف موظف بمختلف القطاعات.
وأوضحت مطارات جدة اعتماد الخطة التشغيلية، أن الصالات الثلاث تتضمن 56 بوابة جسور متحركة، و54 جهاز تفتيش جمركي، و29 سيرًا لتسلم الأمتعة عند الوصول، و28 بوابة للحافلات، و4 مراكز صحية، علاوة على منصتين لأمتعة المجموعات.
وتدخل الخطة التشغيلية حيز التنفيذ بداية من غرة شهر ذي القعدة بوصول أولى الرحلات حتى اكتمال وصول الحجاج، وتتضمن تشغيل جميع صالات المطار، وهي صالة 1 والصالة الشمالية ومجمع صالات الحج والعمرة، بالنمط المشترك للقدوم والمغادرة طوال فترة الموسم لتلبية الطلب من بقية فئات المسافرين.
وتصل أعداد العاملين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال فترة الذروة إلى نحو 16 ألف موظف من مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والتشغيلية، التي تعمل في المطار لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءاتهم خلال رحلتهم الإيمانية.وفق “أخبار 24”.
وأكد الرئيس التنفيذي لمطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر، أن الخطة التشغيلية لموسم حج 1445هـ تتوافق مع جميع المتطلبات التشغيلية والأمنية التي تستهدف سلامة وراحة الحجاج القادمين جوًا عبر مطار المؤسس، وتتواءم مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تقضي بتوفير كل التسهيلات وسبل الراحة لاستقبال ضيوف الرحمن.
وأضاف أن هذه الخطة تخضع لمتابعة وتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ونائبه وتوجيهات مباشرة من وزير النقل والخدمات اللوجستية، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
يأتي ذلك امتدادًا للجهود المستمرة التي تقوم بها مطارات جدة بالتعاون مع أكثر من 27 جهة حكومية وخاصة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل رحلتهم لأداء مناسكهم، وإثراء تجربتهم تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.