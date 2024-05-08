مشاريع بـ 212 مليون لمساجد جازان

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، عدداً من مشاريع فرع الوزارة بمنطقة جازان بمبلغ إجمالي يتجاوز 212 مليون ريال.
وجاء ذلك خلال جولة الدكتور آل الشيخ التفقدية بفرع الوزارة بالمنطقة، حيث التقى بمدير ومنسوبي الفرع، ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات، وجرى مناقشة الاحتياجات والمشاريع المنفذة.
وشملت الجولة، تدشين مشاريع الصيانة والتشغيل لمجموعة من الجوامع والمساجد لعدد 1812 مسجدًا وجامعًا بمبلغ إجمالي 111.15 مليون ريال، وتدشين 86 مسجدًا وجامعًا بمبلغ يتجاوز 98 مليون ريال عن طريق إدارة المتبرعين والشراكات المجتمعية، وتركيب حواجز زجاجية لـ 100 جامع بمبلغ إجمالي 4.8 مليون ريال.
كما تضمنت المشاريع التي تم تدشينها، فرق سيارات الصيانة المتنقلة الخاصة بصيانة المساجد والجوامع غير المشمولة بعقود الصيانة والنظافة والتشغيل في جميع محافظات المنطقة، حيث يتكون هذا المشروع من 11 فرقة فنية تعمل فيها كوادر سعودية تتولى صيانة الأعمال الكهربائية والتكييف والسباكة والصوتيات.
وبيّن التقرير الذي استمع إليه الوزير خلال الجولة، أن عدد المناشط الدعوية المنفذة خلال الـ5 سنوات الماضية بلغ 526623 منشطاً دعوياً، تناولت عددًا من الموضوعات في مجال العقيدة والأمن الفكري وتعزيز المواطنة، وأهمية السمع والطاعة لولاة الأمر، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم. وفق “أخبار 24”.
وأضاف بأن الوزارة مكنت خلال الـ 4 الأعوام الماضية عدداً كبيراً من الكوادر الوطنية للعمل في الفرع، حيث بلغ عددهم 4182 موظفًا وموظفة، وبلغ عدد مراقبي ومراقبات المساجد الآن 936 بعد أن كان عددهم 85 مراقبًا، في حين بلغ عدد حراس وحارسات الأمن 311، بعد أن كان عددهم سابقًا 10 حراس، وبلغ عدد الدعاة والداعيات 117 داعيًا وداعية بعد أن كان عددهم سابقًا 10 دعاة.
كما أوضح أنه تم بناء 246 مسجدًا وجامعًا خلال الـ 5 سنوات الماضية بتكلفة تجاوزت 150 مليون ريال، إضافة إلى اعتماد 10 مساجد وجوامع بمبلغ إجمالي قدره 16 مليون ريال في الربع الأول من السنة الميلادية 2024م، عن طريق إدارة المتبرعين.
بدوره، نوّه الدكتور آل الشيخ خلال كلمته لمنسوبي الفرع بالدعم الكبير الذي تتلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة؛ لتؤدي رسالتها على أكمل وجه في الاهتمام بالدعوة إلى الله، والعناية ببيوت الله عمارة وترميماً وصيانة، وتهيئتها بجميع الخدمات، مشيراً إلى أن هذه المشاريع سيكون لها أثر كبير على مستوى المنطقة.