“واتساب” يجرب ميزة جديدة للتحكم بالصور والفيديو

يعمل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، على إصدار ميزة تجريبية جديدة تتيح لمستخدمي أجهزة iOS إمكانية التحكم في إعدادات الكاميرا الخاصة بالتطبيق.
وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين، وفقاً لموقع “WABetaInfo” المتخصص في جديد واتساب، إمكانية تكبير وتصغير الصور والفيديو أثناء استخدام الكاميرا في إرسالها لمستخدمين آخرين.
وطرح التطبيق مؤخراً ميزة تسمح بتسجيل مقاطع الفيديو دون استخدام اليدين، ما يسمح بالتسجيل دون الحاجة إلى الضغط باستمرار على زر الكاميرا، حيث تأتي الميزة الجديدة ضمن حزمة خيارات إضافية لتحسين الكاميرا. وفق “أخبار 24”.
وتسمح الميزة باستكشاف زر جديد يتيح للمستخدم ضبط مستوى التكبير/التصغير بسلاسة ودقة دون مقاطعة التسجيل، ما يوفر للمستخدمين تحكمًا أكبر لإنشاء محتوى الصور والفيديو.