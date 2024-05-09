تدشين مشروعات تنموية بالمجمعة

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عددًا من المشروعات التنموية في محافظة المجمعة، في المركز الحضاري بالمحافظة.
وشملت المشروعات المُدشنة مشروع بيت الطالب، ومشروع مركز إسعاف الهلال الأحمر السعودي وهو مشاركة مجتمعية، ومشروع زراعة 100 ألف شجرة في منتزه المجمعة الوطني، ومشروع مجمع للعيادات والكلى، ومركزاً لطب الأسنان، وعيادات للعيون، ومشروع معارض ومؤتمرات وقاعات للاحتفالات والدورات تحت إشراف الغرفة التجارية بالمجمعة، ومشاريع تنموية تم الإشراف عليها من قبل مكتب فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد أمير المنطقة، خلال جولته التفقدية في المجمعة وحضوره حفلًا لأهالي المحافظة في المركز الحضاري، أن المشروعات التنموية القائمة والمستقبلية تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، سائلاً الله جل وعلا التوفيق للعاملين بالمحافظة فيما يقدمونه من أعمال لخدمة المليك والوطن.
ونقل أمير المنطقة تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اللذين يحرصان على القيام بالدور المطلوب تجاه خدمة الوطن وأبنائه في المجالات كافة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، رحب محافظ المجمعة سلطان بن سعد السديري، خلال كلمة الأهالي، بزيارة أمير المنطقة، التي تأتي تأكيداً لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده،على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة.
ونوه بما تحظى به محافظة المجمعة من رعاية ومتابعة من أمير الرياض ونائبه، حيث تحقق لها العديد من الإنجازات لما تحتويه من مشاريع كبرى مثل محطة القطار “سار”، ومدينة سدير الصناعية، ومشروع الطاقة الشمسية.
بعد ذلك، قدم مجموعة من طلاب وطالبات المحافظة أوبريت بمناسبة زيارة سموه للمحافظة، كما شاهد أمير المنطقة عرضًا مرئيًا عن المحافظة.
وفي ختام الزيارة أقام الأمير فيصل بن بندر، مأدبة غداء حضرها محافظ المجمعة، وأعضاء المجلس المحلي، وممثلو القطاعات الحكومية بالمنطقة، ومسؤولو المحافظة وأهاليها.