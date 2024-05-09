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جديد المحليات > “ساما” يحد من العمليات المشبوهة بـ”حساباتي البنكية”
09/05/2024   10:33 م

“ساما” يحد من العمليات المشبوهة بـ”حساباتي البنكية”

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أطلق البنك المركزي السعودي “ساما” خدمة “استعراض حساباتي البنكية” للعملاء الأفراد، والتي تتيح للأفراد إمكانية التحقق من ملكية الحسابات الشخصية لدى البنوك المحلية، وذلك عبر القنوات الإلكترونية لتلك البنوك.

وستساهم هذه الخدمة في تعزيز الموثوقية، والحد من مخاطر العمليات المشبوهة، والاستخدام غير المصرح به للحسابات، وانتحال الهوية الشخصية؛ وذلك انطلاقاً من أهداف البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به.

وتأتي هذه الخدمة كاستمرار لجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في تطوير وإيجاد خدمات ذات قيمة مُضافة؛ لتعزيز تنفيذ التعاملات المالية الإلكترونية بصورة آمنة مثل خدمة التحقق من الحساب عند إضافة وتفعيل المستفيدين. ويعمل البنك المركزي السعودي بشكل مستمر على تطوير التعاملات المالية الإلكترونية وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية. وفق “أخبار 24”.

“ساما” يحد من العمليات المشبوهة بـ”حساباتي البنكية”

جديد المحليات
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