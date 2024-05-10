35 طالباً سعودياً يرفعون التحدي بـ”آيسف 2024″

غادرت بعثة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الرياض للمشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2024″، الذي سيقام في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال المدة من 10 ـ 18 مايو الجاري.
ويمثل الوطن في المسابقة، التي تعد أكبر منافسة علمية عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية، 35 طالباً وطالبة، يتنافسون مع 1700 طالب وطالبة من 70 دولة حول العالم.
وأوضحت “موهبة” أن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يضم نخبة الطلبة السعوديين الذين تم اختيارهم من بين أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة في بداية العام الجاري، ومرت مشاريعهم العلمية بمراحل تحكيم مختلفة خلال الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إلى أن وصلت إلى 180 مشروعًا في المعرض الختامي للأولمبياد، الذي تأهل فيه 45 طالباً وطالبةً، وفي التصفيات النهائية وبعد الورشة التأهيلية، رشح منهم 35 موهوباً وموهوبةً لتمثيل المملكة في المعرض.
وتشارك المملكة ممثلة في مؤسسة موهبة في معرض “آيسف 2024” كراعٍ رئيسي، وتقدم جوائز خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجالات STEM، تتضمن منحاً دراسية مدفوعة التكاليف لدراسة المرحلة الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكذلك منحاً للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي. وفق “أخبار 24”.
وتعد هذه المشاركة الـ18 للمملكة على التوالي في معرض إنتل آيسف، حيث بدأت منذ عام 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم.