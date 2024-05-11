حوافز ومِنَح مالية لأكثر من 490 مصنعاً

قال وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي المكلف المهندس البدر فودة، إن برنامج “مصانع المستقبل” أطلق عدداً من المبادرات التحفيزية، من أبرزها الحوافز والمنح المالية، إذ تم حتى الآن تقديم حوافز لأكثر من 490 مصنعاً من خلال هذه المبادرات والبرامج.
وأضاف أن المبادرات تتضمن: منحاً مالية تغطي تكلفة عمل التقييم المدقق وتطوير خطط التحول للمصانع، ومنحاً مالية تغطي تكلفة البرمجيات مثل أنظمة إدارة الموارد (ERP)، وأنظمة إدارة المرافق والمباني، والحلول الرقمية وغيرها، ومنحاً مالية تغطي جزءاً من تكلفة التحول، وذلك لشراء الآلات والمعدات اللازمة للأتمتة ورفع كفاءة الإنتاج والتشغيل في المصنع، ولرفع مستوى القدرات البشرية التي تقود رحلة التحول في مصانعنا الوطنية، حيث ساهم البرنامج في ربط أكثر من 1.2 ألف متدرب بالبرامج التدريبية لممارسات التصنيع الحديثة، التي تقدمها المنظومة الصناعية والجهات الحكومية.
وأكد خلال فعّالية برنامج “مصانع المستقبل”، ضمن أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، أن برنامج “مصانع المستقبل” يهدف إلى تحويل 4 آلاف مصنع إلى مصانع متقدمة ومؤتمتة تتمتع بكفاءة عالية في التشغيل والإنتاج، يبدأ المصنع رحلته في التحول بالتقييم الذاتي، ومن ثم التقييم المدقق عبر مقيم معتمد، ومن ثم تطوير وتنفيذ خطة التحول، لتحقيق المستوى المستهدف.
وأوضح أن الفعّالية تهدف إلى تسليط الضوء على الخطى الثابتة والمتسارعة التي يخطوها القطاع الصناعي بالمملكة، نحو تحويل القطاع الصناعي إلى مصانع متقدمة، تطبّق تقنيات وممارسات التصنيع الحديث، لتحقيق المستهدفات الاستثمارية للمصنع والمستهدفات الوطنية، متمثلة بالإستراتيجية الوطنية الصناعية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في حصول المملكة على المركز الأول في عدد تقييمات مستوى النضج في تبني التقنيات المتقدمة، التي تم عقدها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، من خلال عقد التقييم المدقق لأكثر من 700 مصنع، طَور منهم 370 مصنعاً لخطط التحول، وحقق منهم ما يقارب من 150 مصنعاً المستوى المستهدف لبرنامج مصانع المستقبل حتى تاريخ اليوم.