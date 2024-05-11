“العزل الصوتي” شرط ترخيص المباني الترفيهية

نصت اشتراطات المباني الترفيهية، على 11 متطلبا معماريا يجب توفرها في المبنى حتى يحصل على ترخيص التشغيل، أهمها توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء، وتوفير غرفة مراقبة تتيح رؤية جميع مناطق اللعب، حرصا على سلامة الزوار.
وتهدف الاشتراطات التي طرحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على منصة “استطلاع”، إلى تحقيق أهداف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، وضبط عملية الإنشاء ومساعدة الراغبين بالاستثمار في هذا المجال، والمساهمة في تحسين جودة الحياة.
ووفق الاشتراطات، فإن المتطلبات المعمارية للمبنى الترفيهي تتطلب وجوب توفر اشتراطات المسابح الواردة باشتراطات المباني الرياضية وكود البناء السعودي لأحواض المسابح والمنتجات الصحية عند تنفيذ المسابح في مدن الملاهي المائية.
كما يمنع استخدام خامة الأسبستوس في المباني الترفيهية، فيما يسمح بتوفير ممرات خاصة بالحيوانات المختلفة مثل الخيول والجمال داخل مراكز مدن الملاهي، شريطة توفير أماكن مخصصة لمبيت الحيوانات بها، كما يمنع إقامة سكن للعاملين داخل المباني الترفيهية الواقعة داخل الحيز العمراني.
ويسمح بتخصيص منطقة للرضاعة الطبيعية ولتغيير الرضّع، بحيث تكون غرفة أو ركن أو كابينة، فيما يجب عمل أسوار مصمتة على حدود مواقع المباني الترفيهية المستقلة من جهة الجوار السكني الملاصق فقط، ويكون الحد الأدنى لارتفاع السور2.4 م، وفي حالة بناء أسوار أمامية على الشوارع فيجب أن تكون الأسوار نافذة غير مصمتة.
ويجب كذلك توفير دورات المياه طبقاً للمعدلات الموضحة بكود البناء السعودي ويجب تخصيص منطقة استراحة للعاملين بالمبنى، فيما يسمح بتخصيص موقع للحاويات المتنقلة المؤقتة والدائمة للتخزين، على أن يكون داخل سور الملكية بمنطقة الخدمات اللوجستية.
وبحسب المتطلبات، فإنه يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة بشرط ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، بالإضافة إلى المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ، ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية، كما يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قِبل الوزارة ضِمن المساحة الواردة في الترخيص. وفق “أخبار 24”.
كما يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات، التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
ويجب أن يكون تصميم مكونات واجهة المبنى وفقاً للكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقا لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية، أيضا يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.