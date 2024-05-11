“الأمن العام” يحذر من إعلانات الحج الوهمية

جدّد الأمن العام، دعوته للمواطنين والمقيمين إلى عدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين.
وحذّر الأمن العام من الإعلانات المتعلقة بتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية.
كما شدد على أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم بارتكاب هذه المخالفات، لافتاً إلى أن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي هو الجهة الرسمية المختصة ببيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدية والصدقة نيابة عن حجاج بيت الله الحرام. وفق “أخبار 24”.
وأضاف بأنه يمكن شراء الأضاحي أو تتبع تنفيذها من خلال الموقع الرسمي للمشروع adahi.org، أو المنصات الإلكترونية الرسمية مثل منصة إحسان، أو منافذ البيع المعتمدة، حيث تم تخصيص الرقم الموحد 920020193 لاستقبال الاستفسارات وتتبع الطلبات.
وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.