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رياضة > في عصر الاحتراف.. الهلال “يُعادل” الجميع
11/05/2024   11:25 م

في عصر الاحتراف.. الهلال “يُعادل” الجميع

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موسم استثنائي للكرة السعودية، أراده الهلال كذلك استثنائيًا في كل شيء، حيث حصد لقبه بلا هزيمة – حتى الآن – وبعدد قياسي من النقاط والأهداف والانتصارات.

وحسم الهلال، اليوم السبت، لقب دوري روشن للمحترفين لموسم 2023-2024 قبل 3 جولات من النهاية بعد فوزه على الحزم 4-1 لحساب الجولة 31 ليبتعد عن ملاحقه النصر وفي جعبته 89 نقطة كأكبر عدد من النقاط يحققها فريق سعودي في موسم واحد، وهو رقم مرشح للزيادة.

كما بات الهلال أول فريق في تاريخ الدوري السعودي يصل إلى 95 هدفًا وهو كذلك رقم مرشح للزيادة وقد يكسر حاجز الـ100، كما حقق الفريق 24 فوزًا متتاليًا في رقم قياسي. وفق “سبورت 24”.

ويأتي الرقم الأبرز تاريخيًا للهلال هو تتويجه بلقب الدوري للمرة 19 في تاريخ والثامنة منذ اطلاق دوري المحترفين موسم 2008-2009.

واللافت أن الهلال بألقابه الثمانية في عصر الاحتراف توج بنصف ألقاب دوري المحترفين متساويًا مع مجموع ما حققته فرق النصر(3) الاتحاد (2) الأهلي (1) الشباب (1) الفتح (1).

في عصر الاحتراف.. الهلال “يُعادل” الجميع

رياضة
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