جيسوس: مشروعي مع الهلال لم ينتهِ

هنأ المدير الفني لفريق الهلال جورجي جيسوس، جماهير ومنسوبي النادي تحقيقهم لقب الدوري، مؤكدًا أن اللقب جاء بعد 11 شهراً من العمل الجاد.
وحسم فريق الهلال لقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024 بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب الحزم بنتيجة 4/1، في ملعب (الملز) بمنافسات الجولة 31 من عمر المسابقة.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “لا أفكر في إراحة اللاعبين خلال المباريات المتبقية في الدوري من أجل التحضير لنهائي كأس الملك، سألعب المباريات المقبلة بنفس التشكيلة المعتادة، مع إشراك بعض العناصر التي لم تلعب دقائق كثيرة”.
وأضاف: “قدمنا موسماً كبيراً في الدوري، لم نخسر أي مباراة حتى الآن، كما أن الهلال هو الأقوى هجوماً والأقوى دفاعاً”.
وتابع: “يجب أن لا ننسى أن اللاعبين المتواجدين بإمكانياتهم الكبيرة، ساهموا بشكل مباشر بالفوز بلقب الدوري”.
وأوضح: “هدف فريق العمل من بداية الموسم هو المنافسة على كل البطولات، ورغم أن في بداية الموسم لم نكن مكتملي الصفوف، إلا أننا نظمنا أنفسنا بعد ذلك حتى فزنا بلقب الدوري الأقوى”. وفق “سبورت 24”.
وواصل: “مشروعي مع الهلال لم ينتهِ، لدي العديد من الأهداف إذا ما استمررت كمدرب للفريق، منها المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، وأيضاً القيام بمشاركة نوعية في بطولة كأس العالم للأندية العام المقبل”.
وأتم: “حتى الآن لم يحسم ملف تجديد تعاقده مع نادي الهلال، سيأتي المحامي الخاص بي الأسبوع المقبل لبحث الأمر”.