فيرمينو: سعيد بجمهور الأهلي.. والقتالية سر الفوز

أعرب البرازيلي روبيرتو فيرمينو عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه الأهلي أمام مضيفه الشباب في المباراة التي جرت بينهما، السبت، في ختام منافسات الجولة 31 من دوري روشن للمحترفين.
وقال فيرمينو في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “فوز مهم جدًا.. سعيد جدًا بأجواء الجماهير وبالقتالية التي قدمها الفريق، فخور بما قدمته اليوم وسعيد بقيادة الفريق لتحقيق الفوز”.
وأضاف: “الشباب فريق قوي لكننا دخلنا المباراة من أجل الفوز لضمان المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، واجهنا فريقًا ذا جودة عالية لكنا تمسكنا بالقتالية ورغبتنا في التأهل إلى دوري أبطال آسيا”. وفق “سبورت 24”.
وعن استمراره في دعم الفريق حتى بعد خروجه من الملعب قال إنه لم يشعر بنفسه لكنه عمل على دعم الفريق ومساعدة المدرب في توجيه اللاعبين وتحفيزهم من أجل الخروج بنقاط المباراة.