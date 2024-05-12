تطوير شبكات البُنى التحتية بـ”مدينة سدير”

وضعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع “تطوير شبكات البُنى التحتية” في مدينة سدير للصناعة والأعمال، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 344 مليون ريال.
وتبلغ مساحة المشروع 3,6 مليون م²، ويشمل نطاقه: شبكة طرق، وشبكة تصريف مياه أمطار، وشبكة صرف صحي، وشبكة مياه شرب، وشبكة مياه المعالجة، وشبكة اتصالات، وشبكة كهرباء – جهد متوسط، وإنارة الشوارع، ومسطحات خضراء، وأعمال مراقبة بالكاميرات.
جاء ذلك خلال زيارة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، مدينة سدير للصناعة والأعمال، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.
ودشن مصنع قطاف المستقبل للصناعات الغذائية، الذي يتجاوز حجم استثماره 150 مليون ريال، والمتخصص في حفظ الأغذية والخضروات والفواكه، والسوائل، والقهوة، واللحوم، والوجبات، ووجبات رواد الفضاء، والأعشاب، والبهارات باستخدام تقنية التجفيف بالتجميد.
وتضمنت الجولة زيارة مصنع شركة كوكا كولا لتعبئة المرطبات، والاطلاع على تجربته في الأتمتة لخطوط الإنتاج ومختبرات المنتجات، وكذلك توطين صناعة بعض المشروبات، وزيارة مصنع مجال الماء “سمنان”، والاطلاع على خطوط الإنتاج في تصنيع المضخات وألواح التحكم وأنظمة الطاقة، وزيارة مصنع صهر الرصاص لسبك المعادن، وزيارة مصنع أزيان للعلب والكرتون. وفق “أخبار 24”.
وأُسست مدينة سدير للصناعة والأعمال عام 2009م، على مساحة 63.9 مليون م²، منها 16,9 مليون م² مساحة مطورة، تضم 466 عقداً صناعياً وخدمياً ولوجستياً، بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، وتشمل العديد من الصناعات المهمة؛ أبرزها: المنتجات الغذائية والمشروبات، والمنتجات الطبية والصيدلانية، وصناعة الآلات والمعدات، والصناعات التحويلية الأخرى، وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والمعدات الكهربائية.