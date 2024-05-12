قلق من هيمنة الذكاء الاصطناعي على صناعة السينما

أعربت مصممة المؤثرات البصرية السينمائية كلير هنتشكر، عن قلقها البالغ إزاء هيمنة الذكاء الاصطناعي على صناعة السينما، وتسليع العملية الفنية إلى درجة يخفت فيها الفن أمام بريق التكنولوجيا.
ولفتت الفنانة البنسلفانية هنتشكر، إلى أن الذكاء الاصطناعي كان له تأثير بالغ على الأفلام المقدمة بالمهرجان، وذلك من حيث كتابة السيناريو والخلفيات والرسوم المولّدة، والتعليقات والتعليقات الصوتية الاصطناعية، والمؤثرات الخاصة.
وأضافت أن المهرجان شهد أيضاً أفلاماً يغلب عليها الطابع التكنولوجي وتفتقر إلى عين المخرج وإبداع المؤلف، حيث ظهرت أفلام بدت وكأنها مصورة خصيصاً للأطفال نظراً للإفراط في الرسوم المتحركة، إلى جانب تأثير الذكاء الاصطناعي على النصوص القوية بشكل مخيب للآمال. وفق “أخبار 24”.
وجاء ذلك خلال لقاءٍ لهنتشكر، على هامش التصفيات النهائية لمهرجان Runway السنوي الثاني لأفلام الذكاء الاصطناعي بنيويورك، حيث حذرت من المستوى عالي الجودة الذي تمكن صناع الأفلام من إنشائه باستخدام أدوات خاصة بالصناعة مثل أداة Sora من شركة OpenAI.