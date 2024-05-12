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12/05/2024   10:48 م

ترقية مرتقبة لشاشة “آيفون 16 برو”

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أكّدت تسريبات جديدة نشرتها وسائل إعلام صينية، أن شركة “آبل” الأمريكية تعتزم تحسين إمكانات الشاشة في النسخة القادمة من هاتف آيفون 16 برو.

وتخطط الشركة، وفقاً لموقع “Tom’s Guide” التقني، لزيادة معدل السطوع في شاشة الهاتف ليصل إلى 1200 شمعة، بزيادة قدرها 20% عن الإصدار الحالي من هاتف آيفون 15 برو الذي تتمتع شاشته بمعدل سطوع يصل إلى 1000 شمعة فقط.

وستحافظ “آبل” في الترقية المرتقبة للشاشة على درجة السطوع عند عرض المحتوى لتكون 1600 شمعة، كما ستحتفظ لشاشات آيفون 15 برو بميزة زيادة معدل السطوع حتى 2000 شمعة تحت ضوء الشمس. وفق “أخبار 24”.

وأشارت تسريبات سابقة إلى أن الشركة ستعمل على زيادة قياس شاشة آيفون 16 برو القادمة أيضاً، فضلاً عن زيادة مرتقبة أخرى لسعة البطارية.

ترقية مرتقبة لشاشة “آيفون 16 برو”

مال وأعمال
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