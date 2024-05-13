نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > 17.5 ألف قرار إداري لـ”الجوازات” في شوال
13/05/2024   7:49 م

17.5 ألف قرار إداري لـ”الجوازات” في شوال

+ = -
49

أصدرت المديرية العامة للجوازات، 17.5 ألف قرار إداري خلال شهر شوال 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتنوعت العقوبات التي صدرت من خلال لجان “الجوازات” الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد لعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل. وفق “أخبار 24”.

وحثت على التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

17.5 ألف قرار إداري لـ”الجوازات” في شوال

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885298631.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com