17.5 ألف قرار إداري لـ”الجوازات” في شوال

أصدرت المديرية العامة للجوازات، 17.5 ألف قرار إداري خلال شهر شوال 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وتنوعت العقوبات التي صدرت من خلال لجان “الجوازات” الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد لعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل. وفق “أخبار 24”.
وحثت على التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.