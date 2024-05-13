سحب تراخيص 70 مكتب استقدام وإيقاف 8 لمخالفتهم الأنظمة

أسفرت الجولات التفتيشية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على شركات ومكاتب الاستقدام خلال الربع الأول من العام الجاري، عن سحب الترخيص من 70 مكتباً، وإيقاف 8 آخرين وشركة لمخالفات تتعلق بقواعد الاستقدام.
وأوضحت الوزارة أن فرقها رصدت 24 مخالفة لأصحاب العمل تضمنت تقديم خدمة عامل منزلي للغير أو السماح له بالعمل لحسابه الخاص، فيما سحبت الترخيص من سبعين مكتباً لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، وعدم الامتثال بتوفير مراكز الإيواء وفق المعايير والاشتراطات المحددة، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيح هذه المخالفات.
كما أوقفت شركة و8 مكاتب استقدام مخالفة لوجود ملاحظات ومخالفات لقواعد ممارسة الاستقدام ورصد التأخر في حل الشكاوى وإعادة المبالغ للعملاء إضافةً إلى مخالفة معايير واشتراطات الإيواء. وفق “أخبار 24”.
ودعت أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام إلى الالتزام بقواعد ممارسة الاستقدام وتجنب ارتكاب المخالفات حفظاً لحقوق جميع الأطراف التعاقدية.
ويأتي ذلك ضِمن جهود الوزارة في تحسين كفاءة عملية الاستقدام وتعزيز الشفافية وحماية جميع الأطراف المعنية ذات العلاقة وأتمتة خدمات قطاع الاستقدام عبر منصة مساند بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.