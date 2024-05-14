نصائح لتتجنب قلق التسمم الغذائي

سرد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية مجموعة من النصائح لمن يعاني من قلق التسمم في ظل أحداث التسمم الغذائي التي مرت بها مدينة الرياض في الشهر الماضي.
وذكر المركز أن أولى هذه النصائح إعطاء الأمور حجمها الحقيقي والتفكير بمنطقية، فأعداد المصابين قليلة عند مقارنتها بأعداد غير المصابين، وعدد المرات الإصابة بالتسمم جراء تناول الطعام أقل من غيرها بكثير.
كما ينبغي الثقة بالنظام، فالأنظمة في المملكة تأخذ على عاتقها وبشكل جاد جودة الطعام المقدم للمجتمع، وعدم التفاعل مع كل فكرة تمر في الذهن، ومنع تدفق الأفكار المخيفة، وعدم تصديقها وتركها تمر بسلام، إضافة للبقاء منشغلاً، فالفراغ يجلب أفكارا سلبية على عكس الانشغال بأعمال ونشاطات، فإنه يولد أفكارا إيجابية.
ونصح المركز بالتركيز على ما ينبغي فعله بالاحتراز، وتحرّي مصادر الطعام النظيف، واتباع تعليمات وزارة الصحة والبلدية، والحذر من الحرص الزائد الذي يصل لدرجة الهوس بحيث تتعطل الحياة، والتوقف عن تناول الطعام والذهاب للخارج. وفق “أخبار 24”.
وأوصى بالاستعانة بمختص في حال زيادة التوتر، وأن المعاناة تكون من الأفكار التي لا وجود لها إلا في الأذهان.