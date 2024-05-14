وزير المالية: منطقة الخليج ستكون الأنسب للجيل القادم

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن منطقة الخليج ستكون المكان الأنسب للجيل القادم، فرؤيتنا واضحة والتزامنا واضح تجاه الاستثمار في النسيج المجتمعي في دول الخليج من خلال تنويع الاقتصاد وتسهيل الاستثمار وأوجدنا سياسات تتحلى بالاستمرارية والثبات من خلال الاستشارات التي قمنا بها مع اللجان الاستشارية الاقتصادية ما يحفز المستثمرين للقدوم لدول الخليج.
وقال الجدعان خلال حديثه بمنتدى قطر الاقتصادي: “عندما أطلقنا رؤية 2030 في عام 2016، كان لدينا إيرادات كبيرة وقوية وكانت ستغطي فقط 10% مما نهدف لتحقيقه، وتطلب الأمر أن نحدث نقلة نوعية لزيادة الإيرادات وخلال 7 سنوات انتقلنا من 10% إلى 30%، واقتربنا من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 فيما يخص البطالة وزيادة التشغيل، ونستهدف رفع دور القطاع الخاص في التوظيف”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “نحن متحفظون للغاية في توقعاتنا عندما يتعلق الأمر بإيراداتنا النفطية، لسنا متفائلين فيما يخص التوقعات والتزاماتنا المتعلقة بالإنفاق ونحن حذرون بربطها بالعائد، ونحن مرتاحون لتنويع العائدات فنحو 37% من الإيرادات تأتي من مصادر غير نفطية”.