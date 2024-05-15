رئيس أمن الدولة: القيادة حريصة على سلامة العمل المالي

أكد رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، أن رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية تعكس حرص القيادة الرشيدة على سلامة العمل المالي ودقة تعاملاته وفق أعلى المعايير الخاصة بهذا المجال.
وقال الهويريني: إن مخرجات هذا الملتقى ستتكلل بالنفع على الوطن والدول المشاركة في ظل حرص القيادة على رفع مستوى المعرفة والوعي المالي للمجتمع.
في السياق ذاته، أشار رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، أن رعاية ولي العهد للملتقى تأتي استمراراً لنهج القيادة الرشيدة في دعم وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد بجميع صوره وأساليبه، معرباً عن أمله بأن يحقق هذا الملتقى الذي تستضيفه وتنظمه رئاسة أمن الدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأهداف المرجوة منه.
ونوّه بالدعم الذي تتلقاه الهيئة من ولي العهد ومساندته لجهودها، وتوجيهاته الدائمة بما يسهم في حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تستضيفان الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية تحت رعاية ولي العهد، حيث يشارك به حوالي 600 خبير و75 متحدثاً من قادة الجهات العربية ذات الصلة.