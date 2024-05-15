جامعة الطائف في قائمة الأفضل عالمياً

توجت جامعة الطائف تطورها البحث والأكاديمي، بحصولها على المركز 158 على مستوى جامعات العالم والمركز الخامس على مستوى الجامعات السعودية في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة من حيث السمعة الأكاديمية والبحثية حسب التصنيف الأكاديمي.
واعتبرت جامعة الطائف، أن هذا الإنجاز يأتي استكمالًا لسلسة إنجازات الجامعة في التصنيفات العالمية للجامعات في السنتين الأخيرتين، وذلك تأكيدًا على تطور العمل البحثي والأكاديمي بالجامعة، واستراتيجية أعمالها التي تستهدف رؤية المملكة 2030 تسعى من خلالها إلى الاستمرار في التقدم بالتصنيفات العالمية.
يشار إلى أن الجامعة حرصت على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالمياً، والاستمرار في تقديم البرامج التعليمية المتميزة وتشجيع البحث العلمي والابتكار، لتحقيق التميز الأكاديمي والعلمي وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي والارتقاء بمكانتها بين أفضل الجامعات في العالم من خلال توفير الإمكانيات اللازمة كافة، للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية.وفق “أخبار 24”.
ويستند تصنيف تايمز الدولي للجامعات الناشئة إلى عدة مؤشرات هامة، بما في ذلك البحث العلمي والتدريس ومعدل الاستشهاد البحثي والتعاون الدولي، واستخدام مؤشرات نقل المعرفة وغيرها.