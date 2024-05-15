“الأبحاث والإعلام” تربح 86.9 مليون بالربع الأول

كشفت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، عن تحقيق صافي أرباح ناهزت 86.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024، بنسبة انخفاض تتجاوز 28%، مقارنة بنحو 121 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأضافت المجموعة، في إفصاح على تداول، أن إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي بلغ 814.86 مليون ريال مقابل 884.64 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 7.89%، ومقابل 832.08 مليون ريال للربع السابق، بانخفاض قدره 2.07%.
وأبانت أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق؛ يعود إلى انخفاض الربح الإجمالي، وذلك بصفة رئيسية نتيجة انخفاض إيرادات قطاع العلاقات العامة والإعلان وقطاع الطباعة والتغليف، بالإضافة الى ارتفاع صافي التكاليف التمويلية.
وأرجعت الأبحاث والإعلام انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.89%؛ إلى انخفاض الإيرادات في قطاع العلاقات العامة والإعلان بالإضافة الى انخفاض إيرادات قطاع الطباعة والتغليف.
وبينت أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود بشكل رئيسي الى ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 40.36%، بالإضافة إلى عدم وجود خسائر انخفاض في قيمة الشهرة المرتبطة بقطاع الطباعة والتغليف خلال الربع الحالي مقارنة بالربع الرابع من عام 2023م. وفق “أخبار 24”.
وعزت ‘SRMG” انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 2.07% إلى انخفاض الإيرادات في قطاعي العلاقات العامة والإعلان والقطاعات الأخرى نظراً للطبيعة الموسمية للقطاعات الأخرى.