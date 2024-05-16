الطائي يهزم الفتح بثلاثية في روشن

حقق فريق الطائي فوزًا على نظيره الفتح، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الـ 32 بدوري روشن.
وسجل اللاعب دجانيني تافاريس الهدف الأول لفريق الفتح في الدقيقة 4، قبل أن يتعادل الطائي عن طريق روبيرت بارو في الدقيقة 12.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الفتح علي الزبيدي في الدقيقة 57.
وسجل بيرنارد مينساه الهدف الثالث لفريق الطائي في الدقيقة 90 10.
وبتلك النتيجة، رفع الطائي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الفتح عند 42 نقطة في المركز الثامن. وفق “أخبار 24”.