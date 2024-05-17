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جديد المحليات > الكليجا والتمر تجذب زوار “آيسف 2024”
17/05/2024   9:46 ص

الكليجا والتمر تجذب زوار “آيسف 2024”

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وسط تأهب شباب وفتيات المملكة للتنافس مع أكثر من 70 منتخبًا دوليًا في مجالات العلوم والهندسة، لم تغب الثقافة السعودية عن مرافقتهم في رحلتهم العلمية إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية للمشاركة في معرض آيسف الدولي 2024.

وداخل المعرض جذب جناح المملكة الأنظار إليه بتصميمه الفريد النابع من الثقافة السعودية، وتنوعه بمأكولات الضيافة التقليدية المتمثلة بالتمر، الكليجا، والمعمول والقهوة السعودية؛ مما أتاح الفرصة للفريق السعودي للتعريف بتلك المأكولات، من حيث المكونات وطرق الإعداد، ولتسليط الضوء على الصناعات التحويلية التي تستند إلى التمور، والتي تعد المملكة أبرز مصدريها عالميًا. وفق “أخبار 24”.

كما يتجذّر كل من الكليجا والمعمول في الثقافة السعودية، وتنتقل وصفاتهما عبر الأجيال. ونظرًا لأهمية الطعام كجزء لا يتجزأ من ثقافات الشعوب وتاريخها، تبادر المملكة بمشاريع لحفظ وتوثيق هذه الوصفات؛ مما يعزز حضور هذه الأطباق في المعارض الدولية ويسهم في فهم واحترام التراث السعودي وتميزه في الساحة العالمية.

الكليجا والتمر تجذب زوار “آيسف 2024”

جديد المحليات
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