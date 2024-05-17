الكليجا والتمر تجذب زوار “آيسف 2024”

وداخل المعرض جذب جناح المملكة الأنظار إليه بتصميمه الفريد النابع من الثقافة السعودية، وتنوعه بمأكولات الضيافة التقليدية المتمثلة بالتمر، الكليجا، والمعمول والقهوة السعودية؛ مما أتاح الفرصة للفريق السعودي للتعريف بتلك المأكولات، من حيث المكونات وطرق الإعداد، ولتسليط الضوء على الصناعات التحويلية التي تستند إلى التمور، والتي تعد المملكة أبرز مصدريها عالميًا. وفق “أخبار 24”.
كما يتجذّر كل من الكليجا والمعمول في الثقافة السعودية، وتنتقل وصفاتهما عبر الأجيال. ونظرًا لأهمية الطعام كجزء لا يتجزأ من ثقافات الشعوب وتاريخها، تبادر المملكة بمشاريع لحفظ وتوثيق هذه الوصفات؛ مما يعزز حضور هذه الأطباق في المعارض الدولية ويسهم في فهم واحترام التراث السعودي وتميزه في الساحة العالمية.