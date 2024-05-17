1.6 ألف ترخيص ترفيهي بالربع الأول

أصدرت الهيئة العامة للترفيه، أكثر من 1.6 ألف ترخيص نشاط ترفيهي خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 28%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وشملت التراخيص جميع الأنشطة الترفيهية والمساندة، على غرار الفعاليات والعروض الترفيهية، والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، ومدن الملاهي، ومراكز الترفيه، وتشغيل المرافق الترفيهية، وإدارة أعمال المواهب الفنية والترفيهية، وتنظيم وإدارة الحشود، وبيع تذاكر الأنشطة الترفيهية.
ورخصت الهيئة خلال هذه الفترة لـ 97 وجهة ترفيهية جديدة، وبلغ إجمالي عدد حضور الفعاليات في جميع مناطق المملكة أكثر من 11 مليون زائر.
وشهدت مدينة الرياض إقامة 216 فعالية ترفيهية، ومكة المكرمة 101 فعالية ترفيهية، والمنطقة الشرقية 76 فعالية، فيما استضافت منطقة القصيم 37 فعالية ترفيهية، ومنطقة عسير 23 فعالية، ومنطقة جازان 16 فعالية.
وبلغ عدد الزيارات الميدانية للربع الأول للعام الحالي 16.7 ألف زيارة، بنسبة ارتفاع بلغت 243% عن الربع الأول لعام 2023، إذ شهدت الرياض 6.5 ألف زيارة ميدانية، و4 آلاف زيارة ميدانية في مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية 2.9 ألف زيارة ميدانية، ومنطقة جازان 1.3 ألف زيارة، و521 زيارة ميدانية في منطقة عسير، و335 زيارة ميدانية في المدينة المنورة، ومنطقة القصيم 291 زيارة ميدانية. وفق “أخبار 24”.
فيما شهدت منطقة تبوك 232 زيارة ميدانية، ومدينة حائل 164 زيارة ميدانية، ومدينة نجران 98 زيارة ميدانية، ومنطقة الحدود الشمالية 92 زيارة ميدانية، ومدينة الجوف 79 زيارة ميدانية، ومنطقة الباحة بإجمالي 56 زيارة ميدانية.