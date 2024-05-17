سامسونغ تستعد لطرح “جالاكسي S24 FE”

تعتزم شركة سامسونغ الكشف قريبًا، عن هاتفها الجديد جالاكسي S24 FE، أحدث إنتاجات سلسلة جالاكسي.
وحسب مجلة “سمارت فون”، فإن جالاكسي S24 FE سيُطرح بأسعار معقولة، ويحمل العديد من المميزات المتطورة الموجودة في الهواتف الأغلى ثمنًا في سلسلة هواتف جالاكسي؛ بما يجعله الخيار الأنسب لمعادلة السعر والأداء.
ومن المتوقع أن يحمل الهاتف الجديد العديد من المميزات التقنية، مثل بطارية قوية ومجموعة شرائح Snapdragon 8 من الجيل الثالث، بالإضافة إلى قدرات مُحسنة في الكاميرا والمكونات الداخلية، وميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة.
ولم تعلن شركة سامسونغ عن أي أحداث مهمة قريبًا، يمكن من خلالها الكشف عن هاتفها الجديد، وهو ما يعزز احتمالية إظهاره إلى النور عبر مؤتمر صحفي للشركة الكورية. وفق “أخبار 24”.
وتشير تقارير إلى أن الهاتف لن يتم إطلاقه قبل خريف هذا العام، وتتوقع أن يُكشف عن جالاكسي S24 FE يوليو المقبل، برفقة هاتفي سامسونغ جالاكسي Z Fold 6، وجالاكسي Z Flip 6.