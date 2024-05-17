منع دخول واردات 20 شركة سيارات للمملكة

طلبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من الهيئة العامة للموانئ منع دخول واردات 20 شركة مصنعة للسيارات إلى المملكة، بسبب عدم التزامها بتقديم خطة التوريد لعام 2024م.
وقالت الهيئة العامة للموانئ في تعميم حديث إنها تلقت خطابا من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المشار فيه للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود (Saudi CAEF) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2024 – 2028).
وأضافت أن الخطاب يتضمن عدد 20 شركة مصنعة للمركبات لم تلتزم بتقديم خطة التوريد لعام 2024م خلال الإطار الزمني المحدد، وطلب منع دخول المركبات الخفيفة الجديدة التي لا يزيد وزنها عن 3.5 طن الواردة من تلك الشركات بشكل مؤقت لحين قيام هذه الشركات بتقديم خطة توريدها لعام 2024م، وبحد أقصى نهاية العام الحالي. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت قائمة الشركات الممنوع دخول مركباتها للمملكة:
LUXGEN MOTOR CO., LTD
HAWTAI MOTOR GROUP
Greenkar Auto Tech Co.,Ltd
Pagani Automobili S.p.A
Zotye International Automobile Trading Co., Ltd.
HIGER BUS COMPANY LIMITED
Beijing Borgward Automotive Co., Ltd.
Lotus Cars Limited
SAIC GM WULING AUTOMOBILE CO., LTD
Qoros Automotive Co., Ltd.
Koenigsegg Automotive AB
Lifan Industry (Group) Co., Ltd.
Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd
Xiamen King Long United Automotive Industry Co Ltd
Brilliance Auto International Trade Corporation.
South East (Fujian) Motor Corp., Ltd
CHTC MOTOR CO., LTD
Jiangxi DORCEN Automobile Co., Ltd
BAIC VINXIANG AUTOMOBILE CO.,LTD
Baoding Changan Bus Manufacturing Co., Ltd.