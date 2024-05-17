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جديد المحليات > منع دخول واردات 20 شركة سيارات للمملكة
17/05/2024   5:32 م

منع دخول واردات 20 شركة سيارات للمملكة

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طلبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من الهيئة العامة للموانئ منع دخول واردات 20 شركة مصنعة للسيارات إلى المملكة، بسبب عدم التزامها بتقديم خطة التوريد لعام 2024م.

وقالت الهيئة العامة للموانئ في تعميم حديث إنها تلقت خطابا من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المشار فيه للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود (Saudi CAEF) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2024 – 2028).

وأضافت أن الخطاب يتضمن عدد 20 شركة مصنعة للمركبات لم تلتزم بتقديم خطة التوريد لعام 2024م خلال الإطار الزمني المحدد، وطلب منع دخول المركبات الخفيفة الجديدة التي لا يزيد وزنها عن 3.5 طن الواردة من تلك الشركات بشكل مؤقت لحين قيام هذه الشركات بتقديم خطة توريدها لعام 2024م، وبحد أقصى نهاية العام الحالي. وفق “أخبار 24”.

وتضمنت قائمة الشركات الممنوع دخول مركباتها للمملكة:

LUXGEN MOTOR CO., LTD

HAWTAI MOTOR GROUP

Greenkar Auto Tech Co.,Ltd

Pagani Automobili S.p.A

Zotye International Automobile Trading Co., Ltd.

HIGER BUS COMPANY LIMITED

Beijing Borgward Automotive Co., Ltd.

Lotus Cars Limited

SAIC GM WULING AUTOMOBILE CO., LTD

Qoros Automotive Co., Ltd.

Koenigsegg Automotive AB

Lifan Industry (Group) Co., Ltd.

Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd

Xiamen King Long United Automotive Industry Co Ltd

Brilliance Auto International Trade Corporation.

South East (Fujian) Motor Corp., Ltd

CHTC MOTOR CO., LTD

Jiangxi DORCEN Automobile Co., Ltd

BAIC VINXIANG AUTOMOBILE CO.,LTD

Baoding Changan Bus Manufacturing Co., Ltd.

منع دخول واردات 20 شركة سيارات للمملكة

جديد المحليات
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