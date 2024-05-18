5 أيام ماطرة على معظم المناطق

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من (السبت) حتى (الأربعاء) المقبل، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.
ودعا الدفاع المدني إلى تجنب السباحة في أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة ورنية والخرمة والمويه.
وتتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة والغاط وشقراء والزلفي وثادق ومرات ووادي الدواسر، كما أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق جازان والمدينة المنورة وحائل والقصيم. وفق “أخبار 24”.
بدوره توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد اليوم (السبت) على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.