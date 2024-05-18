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جديد المحليات > الحج تحذر: تأشيرة العمرة لا تصلح لأداء الحج
18/05/2024   7:53 ص

الحج تحذر: تأشيرة العمرة لا تصلح لأداء الحج

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أكّدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يمكن لحاملي تأشيرة العمرة المقيمين في المملكة أداء فريضة الحج هذا العام بهذه التأشيرة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بصلاحية تأشيرة العمرة، ومغادرة مكة المكرمة، ولا سيما الحرم المكي قبل انتهاء مدتها البالغة 3 أشهر من تاريخ الدخول إلى المملكة.

وجاء ذلك تزامناً مع قرب موسم الحج، حيث تبذل الجهات الأمنية جهوداً مكثفة للحيلولة بين مخالفة الأنظمة ذات العلاقة، بضبط مروجي الحملات الوهمية والمضللة. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن عقوبة الحج بلا تصريح تصل إلى دفع غرامة بقيمة 10 آلاف ريال، وترحيل المخالفين، والمنع من دخول المملكة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

الحج تحذر: تأشيرة العمرة لا تصلح لأداء الحج

جديد المحليات
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