استدعاء ثنائي الهلال لقائمة صربيا في “يورو 2024”

أعلن المدير الفني لمنتخب صربيا دراجان ستويكوفيتش القائمة الأولية المستدعاة لـ يورو 2024 والتي ضمت 35 لاعبا على رأسهم ثنائي الهلال الكسندر ميتروفيتش وزميله سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
ومن المقرر أن تتقلص القائمة لـ 26 لاعبا قبل السابع من يونيو المقبل في البطولة التي تستضيفها ألمانيا.
ويتواجد منتخب صربيا في المجموعة الثالثة رفقة سلوفينيا والدنمارك وإنجلترا.
وجاءت قائمة صربيا على النحو التالي:
حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش (تورينو الإيطالي) – بريدراج راكوفيتش (ريال مايوركا الإسباني) – دوردي بيتروفيتش (تشيلسي الإنجليزي) – ألكسندر يوفانوفيتش (بارتيزان الصربي)
خط الدفاع: سترجينا بافلوفيتش (ريد بول سالزبورج النمساوي) – نيكولا ميلينكوفيتش (فيورنتينا الإيطالي) – ميلوش فليجكوفيتش (فيردر بريمن الألماني)– سردان بابيتش (سبارتاك موسكو الروسي) – أوريس سابيتش – ستراجينا إريكوفيتش (زينيت سان بطرسبرج الروسي) – نيمانيا ستوجيتش (باتشكا توبولا الصربي) – جان كارلو سيمتش (ميلان الإيطالي)
خط الوسط: ساسا لوكيتش (فولام الإنجليزي) – نيمانيا جوديلي (إشبيلية الإسبانية) – نيمانيا ماكسيموفيتش (خيتافي الإسباني) – إيفان إيلتش (تورينو الإيطالي) – ساسا زديلار (سبارتاك موسكو الروسي) – سردان مايلوفيتش (ريد ستار بلجراد الصربي) – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال) – دوشان تاديتش (فنربخشة التركي) – ساميد بازدار (بارتيزان الصربي) – ألكسندر شيركوفيتش (باتشكا توبولا الصربي) – لازار سامرديتش (أودينيزي الإيطالي) – فيلاكو بيرمانسيفيتش (سبارتا براج التشيكي) – فيليب كوسيتش (يوفنتوس الإيطالي) – فيليب ملادينوفيتش (بانثيناكوس اليوناني)– ماتيا جلوشيتفتش (رادينسكي الصربي) – أندريا زيفكوفيتش (باوك اليوناني) – ميات جاشينوفيتش (أيك أُثينا اليوناني) – نيمانيا رادونيتش (تورينو الإيطالي)
خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) – دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي) – لوكا يوفيتش (ميلان الإيطالي) – بيتار راتكوف (ريد بول سالزبورج النمساوي) – ميهايلو إيفانوفيتش (سامبدوريا الإيطالي).
وفق “سبورت 24”.