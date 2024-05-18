آمال نابولي الأوروبية معلقة بخيط رفيع

أصبحت آمال نابولي بطل إيطاليا في المشاركة بالمسابقة الأوروبية الموسم المقبل معلقة بخيط رفيع بعد تعادله 2-2 مع مضيفه فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم أمس الجمعة. تقدم نابولي في الدقيقة الثامنة عن طريق المدافع أمير رحماني الذي وضع الكرة في المرمى بعد ركلة ركنية.
وأدرك كريستيانو بيراجي التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 40 من ركلة حرة قبل أن يضع مبالا نزولا أصحاب الأرض في المقدمة بعد دقيقتين عندما سدد كرة في الزاوية السفلية للمرمى.
ورد خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي بركلة حرة مذهلة أخرى في بداية الشوط الثاني ليخطف نقطة لفريقه.
ويتأخر فيورنتينا صاحب المركز الثامن برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة بخمس نقاط عن لاتسيو صاحب المركز السابع.
ولا يزال بوسعه الحصول على مكان في الدوري الأوروبي إما عن طريق تخطي فريق روما أو بالفوز بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي الذي سيواجه فيه أولمبياكوس اليوناني في 29 مايو.وفق “سبورت 24”.