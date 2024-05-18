1700 متدرب لـ”إرشاد الحافلات” بموسم الحج

أعلن مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج عن تأهيل وتدريب أكثر من 1700 متدرب ومتدربة، ضمن الأعمال والخطط التشغيلية لموسم حج 1445 هـ.
وأوضح مدير عام “إرشاد الحافلات” عبدالله سندي، أن المركز قدم من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية العديد من البرامج، تضمنت حقيبة ترحاب المعتمدة من وزارة الحج والعمرة، والتعريف بمنصة أرشدني والتدريب على الاستخدام الأمثل للخرائط في إيصال الحافلات.
وأضف أنه تم التدريب على المسار الإلكتروني التابع لأنظمة وزارة الحج والعمرة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للحجيج، مشيراً إلى أن المركز يعمل بمنظومة ذكية متطورة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.
وبين أن المركز أطلق أعماله استعداداً لموسم حج هذا العام منذ وقت مبكر حيث تم استقبال أكثر من 600 حافلة تُقِلّ أكثر من 22600 حاج، عبر مركز استقبال الحجاج طريق المدينة مكة بالنوارية وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لهم ومرافقة المرشدين، ليتم إرشادهم إلى مساكنهم. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن المركز يواصل تجويد أعماله الميدانية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لموسم حج 1445هـ، تحت مظلة المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج، وبمشاركة ودعم من النقابة العامة للسيارات، وبإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة.