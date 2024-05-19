1.8% نسبة الإعاقة بين سكان المملكة

أظهرت نتائج مسح الإعاقة لعام 2022م أن نسبة انتشار الإعاقة بلغت 1.8% من إجمالي السكان في المملكة، فيما يسعى 78% من أسر ذوي الإعاقة للاندماج بالمجتمع.
وبَّينت نتائج مسح الإعاقة والتي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، أن نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة واحدة بلغت 41.5%، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم أكثر من إعاقة 58.5%، وذلك من إجمالي من لديهم إعاقة.
وأوضحت نتائج المسح أن نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة بصرية بلغت 21.8% وذلك من إجمالي عدد ذوي الإعاقة، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة سمعية 7%، أما نسبة الذين لديهم إعاقة في التواصل فقد بلغت 2.7%.
ووفق المسح، فقد بلغت نسبة الذين لديهم إعاقة حركية (عدم القدرة على المشي) 52.6% من إجمالي الأفراد ذوي الإعاقة الواحدة في العينة المستهدفة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المسح يهدف إلى توفير بيانات عن أنواع الإعاقة وأسبابها، والخصائص العملية والديموغرافية للأفراد ذوي الإعاقة، وتوزيعهم الجغرافي، وقد تم اختيار العينة المستهدفة من تعداد 2022م، وبلغ إجمالي عدد العينة 29920 أسرة.