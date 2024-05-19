اتفاقية لإيصال الأدوية للمستفيدين

وقعت مؤسسة البريد السعودي “سبل” مع مجموعة فقيه للرعاية الصحية اتفاقية لإيصال الأدوية والمستلزمات الصحية إلى المستفيدين في جميع مناطق المملكة.
وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.
ووقع الاتفاقية كل من نائب الرئيس لقطاع المبيعات الحكومية والشركات في “سبل”، المهندس ريان بن أنس الشريف، والرئيس التنفيذي للمجموعة، الدكتور مازن سليمان فقيه.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات نقل وإيصال الأدوية والمستلزمات الصحية لمستفيدي مجموعة فقيه للرعاية الصحية، وذلك من خلال أسطول نقل متكامل ومجهز بأحدث التقنيات من مركبات توصيل الميل الأخير، وبطرق سليمة وآمنة. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن “سبل” أطلقت خدمة البريد الدوائي عام 2020 بهدف توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين من مراجعي المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتصبح المشغل اللوجستي والبريدي الأهم في منطقة الشرق الأوسط، ودعم تحول المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.